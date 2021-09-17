Украина реально может вакцинировать от COVID более 70% населения, - ВОЗ
Украина реально может вакцинировать от COVID-19 более 70% населения. Но на сегодня нужно сосредоточиться не на показателях, а на охвате целевых групп риска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихта для "Интерфакс-Украина".
"Я надеюсь, что реально можно провакцинировать больше 70%. По результатам опросов в августе мы видим, что каждый второй украинец заинтересован в то том, чтобы вакцинироваться. Но самое важное - это то, что нужно вакцинировать пожилых людей и тех, кто попадает в группу риска", - отметил он.
По его словам, в европейском регионе в группе 60+ уже вакцинировано более 70% населения.
"Очень важно использовать такой подход и ориентироваться именно на пожилых людей, имеющих высокие риски. Надеюсь, в ближайшие месяцы именно так и будет поступать Украина", - добавил Хабихт.
Напомним, согласно данным опроса фонда "Демократические инициативы", не планируют в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса 56,5% взрослых украинцев.