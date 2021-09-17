Україна реально може вакцинувати від COVID понад 70% населення, - ВООЗ

Україна реально може вакцинувати від COVID-19 більше 70% населення. Але на сьогодні потрібно зосередитися не на показниках, а на охопленні цільових груп ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта для "Інтерфакс-Україна" .

"Я сподіваюся, що реально можна провакцинувати більше 70%. За результатами опитувань у серпні ми бачимо, що кожен другий українець зацікавлений у тому, щоб вакцинуватися. Але найважливіше - це те, що потрібно вакцинувати літніх людей і тих, хто потрапляє в групу ризику", - зазначив він.

За його словами, в європейському регіоні в групі 60+ вже вакциновано понад 70% населення.

"Дуже важливо використовувати такий підхід і орієнтуватися саме на літніх людей, що мають високі ризики. Сподіваюся, в найближчі місяці саме так і буде чинити Україна", - додав Хабіхт.