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Україна реально може вакцинувати від COVID понад 70% населення, - ВООЗ

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 16:34
Україна реально може вакцинувати від COVID понад 70% населення, - ВООЗ Фото: глава Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна реально може вакцинувати від COVID-19 більше 70% населення. Але на сьогодні потрібно зосередитися не на показниках, а на охопленні цільових груп ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта для "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що реально можна провакцинувати більше 70%. За результатами опитувань у серпні ми бачимо, що кожен другий українець зацікавлений у тому, щоб вакцинуватися. Але найважливіше - це те, що потрібно вакцинувати літніх людей і тих, хто потрапляє в групу ризику", - зазначив він.

За його словами, в європейському регіоні в групі 60+ вже вакциновано понад 70% населення.

"Дуже важливо використовувати такий підхід і орієнтуватися саме на літніх людей, що мають високі ризики. Сподіваюся, в найближчі місяці саме так і буде чинити Україна", - додав Хабіхт.

Нагадаємо, згідно з даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", не планують найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу 56,5% дорослих українців.

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