Украина установила новый суточный рекорд прививок против COVID-19
В Украине за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали рекордное количество людей. Прививки получили 173 615 граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
В частности, одну дозу получили - 67 042 человека, полностью иммунизированные (получили две дозы) - 106 573.
Так, за прошедшие сутки население иммунизировали:
- 1010 мобильных бригад,
- 2 977 пунктов прививания;
- 337 центров вакцинации.
В общем, с начала вакцинальной кампании в стране привито 5 789 254 человека.
Так, получили одну дозу - 5 789 252 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 618 573 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
В общем количестве в Украине проведено 10 407 825 прививок.
Напомним, предыдущий рекорд прививок от коронавируса в Украине составил 173 435, его зафиксировали 27 августа.