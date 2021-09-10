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Украина установила новый суточный рекорд прививок против COVID-19

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Украина, Пятница 10 сентября 2021 08:45
Украина установила новый суточный рекорд прививок против COVID-19 Фото: Украина установила новый суточный рекорд прививок против COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали рекордное количество людей. Прививки получили 173 615 граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В частности, одну дозу получили - 67 042 человека, полностью иммунизированные (получили две дозы) - 106 573.

Так, за прошедшие сутки население иммунизировали:

  • 1010 мобильных бригад,
  • 2 977 пунктов прививания;
  • 337 центров вакцинации.

В общем, с начала вакцинальной кампании в стране привито 5 789 254 человека.

Так, получили одну дозу - 5 789 252 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 618 573 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В общем количестве в Украине проведено 10 407 825 прививок.

Напомним, предыдущий рекорд прививок от коронавируса в Украине составил 173 435, его зафиксировали 27 августа.

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