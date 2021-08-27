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В Украине установили новый рекорд COVID-прививок в сутки

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Пятница 27 августа 2021 09:05
В Украине установили новый рекорд COVID-прививок в сутки Фото: в Украине от коронавируса вакцинировали почти 173,5 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине установили новый рекорд по количеству прививок от коронавируса в сутки. 26 августа 2021 против COVID-19 вакцинированоі 173 435 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, одну дозу получили 55 908 человек полностью иммунизированы - 117 527 человек.

В течение суток работали 1 051 мобильная бригада, 2 974 пункты прививки; 332 центры вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 208 200 человек, из них получили одну дозу - 5 208 198 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 427 847 человек.

Всего проведено 8 636 045 прививок.

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