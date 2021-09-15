Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса, - Ляшко
Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. Это заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра "24 каналу".
"Когда мы говорим о производстве иммунобиологических препаратов - так, сегодня мы видим, что уже есть определенные результаты локализации производства от компании "Лекхим" в Харькове", - считает Виктор Ляшко.
В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.
"До конца этого года мы будем иметь четкое понимание, как все эти процессы наладить", - добавил министр охраны здоровья.