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Україна веде переговори з виробництва мРНК-вакцин від коронавірусу, - Ляшко

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Київ, Середа 15 вересня 2021 23:44
Україна веде переговори з виробництва мРНК-вакцин від коронавірусу, - Ляшко Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Україна веде переговори з виробництва мРНК-вакцин від коронавірусу. Це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра "24 каналу".

"Коли ми говоримо про виробництво імунобіологічних препаратів - так, сьогодні ми бачимо, що вже є певні результати локалізації виробництва від компанії "Лекхім" у Харкові", - вважає Віктор Ляшко.

Надалі у МОЗ є домовленості на локалізацію інших вакцин і його представники ведуть переговори про випуск мРНК-вакцини на території України.

"До кінця цього року ми будемо мати чітке розуміння, як всі ці процеси налагодити", - додав міністр охорони здоров'я.

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