Україна веде переговори з виробництва мРНК-вакцин від коронавірусу, - Ляшко

"Коли ми говоримо про виробництво імунобіологічних препаратів - так, сьогодні ми бачимо, що вже є певні результати локалізації виробництва від компанії "Лекхім" у Харкові", - вважає Віктор Ляшко.



Надалі у МОЗ є домовленості на локалізацію інших вакцин і його представники ведуть переговори про випуск мРНК-вакцини на території України.

"До кінця цього року ми будемо мати чітке розуміння, як всі ці процеси налагодити", - додав міністр охорони здоров'я.