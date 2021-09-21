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Украина не вернется в "зеленую" зону карантина в этом году, - KSE

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Вторник 21 сентября 2021 14:56
Украина не вернется в "зеленую" зону карантина в этом году, - KSE Фото: Украина не вернется в "зеленую" зону карантина в 2021 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Украина до конца года уже не вернется в "зеленую" зону адаптивного карантина. "Желтый" уровень эпидемической опасности начнет действовать уже с 23 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По его словам, ожидается, что текущая волна заболеваемости коронавирусом по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей волны.

"У нас не будет длинного плато, как мы наблюдаем в Европе. Мы не ожидаем возврат к зеленому уровню в этом году и ожидаем, что адаптивный карантин будет проявлять себя как во время весенней волны. Единственное, что эта волна потенциально может быть больше предыдущей", - отметил Ганиченко.

Напомним, четырем регионам грозит попадание в "красную" зону адаптивного карантина.

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