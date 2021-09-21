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Україна не повернеться в "зелену" зону карантину в цьому році, - KSE

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Вівторок 21 вересня 2021 14:56
Україна не повернеться в "зелену" зону карантину в цьому році, - KSE Фото: Україна не повернеться в "зелену" зону карантину в 2021 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Україна до кінця року вже не повернеться до "зеленої" зони адаптивного карантину. "Жовтий" рівень епідемічної небезпеки почне діяти вже з 23 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка.

За його словами, очікується, що поточна хвиля захворюваності на коронавірус за своїми характеристиками буде відповідати попередній хвилі.

"У нас не буде довгого плато, як ми спостерігаємо в Європі. Ми не очікуємо повернення до зеленого рівня в цьому році і очікуємо, що адаптивний карантин буде проявляти себе як під час весняної хвилі. Єдине, що ця хвиля потенційно може бути більшою за попередню", - зазначив Ганиченко.

Нагадаємо, чотирьом регіонам загрожує потрапляння в "червону" зону адаптивного карантину.

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