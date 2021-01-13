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Украина может вернуться к адаптивному карантину

Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что власти планируют вернуть адаптивный карантин после окончания январского локдауна. В целом режим карантина в Украине установлен до 28 февраля.

Об этом он сказал в эфире "Сниданку с 1+1".

Он напомнил, что с 8 по 24 января в Украине действует локдаун.

"Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений", - сообщил он.

Отметим, что в Украине до 11 ноября действовал адаптивный карантин, который включал "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" зоны. Регионы попадали в соответствующий уровень эпидопасности в зависимости от коронавирусных показателей.

Напомним, Кабмин ввел локдаун с 8 по 24 января из-за коронавируса. На этот период на деятельность ряда сфер введены жесткие ограничения.

Ранее сообщалось, что Украина среди стран с самыми мягкими карантинными ограничениями.

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