Украина может вернуться к локдауну в ноябре: прогноз Минздрава

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин спрогнозировал, когда в Украине могут снова ввести локдаун. По его словам, это может произойти уже в ноябре этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кузина для BBC News Украина .

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - сказал представитель Минздрава.

Как отметил Кузин, сейчас наихудшая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в восточных и западных областях Украины. В этих областях, по его словам, фиксируют несколько больше больных, чем в других регионах страны.