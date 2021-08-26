Украина может вернуться к локдауну в ноябре: прогноз Минздрава
Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин спрогнозировал, когда в Украине могут снова ввести локдаун. По его словам, это может произойти уже в ноябре этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кузина для BBC News Украина.
"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - сказал представитель Минздрава.
Как отметил Кузин, сейчас наихудшая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в восточных и западных областях Украины. В этих областях, по его словам, фиксируют несколько больше больных, чем в других регионах страны.
Напомним, до этого Кузин рассказал РБК-Украина, что в октябре-ноябре следует ожидать всплеска коронавируса. По его мнению, эпидемия в стране развивается по сценарию 2020 года.