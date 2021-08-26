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Україна може повернутися до локдауну в листопаді: прогноз МОЗ

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Україна, Четвер 26 серпня 2021 18:32
Україна може повернутися до локдауну в листопаді: прогноз МОЗ Фото: Ігор Кузін, головний санітарний лікар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін спрогнозував, коли в Україні можуть знову запровадити локдаун. За його словами, це може статися вже у листопаді цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кузіна для BBC News Україна.

"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді", - сказав представник МОЗ.

Як зазначив Кузін, зараз найгірша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається у східних та західних областях України. У цих областях, за його словами, фіксують дещо більше хворих, ніж в інших регіонах країни.

Нагадаємо, до цього Кузін розповів РБК-Україна, що у жовтні-листопаді варто очікувати сплеску коронавірусу. На його думку, епідемія в країні розвивається за сценарієм 2020 року.

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