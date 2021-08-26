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Украина может вернуться к локдауну в ноябре: прогноз Минздрава

Автор: Дмитрий Левицкий

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин спрогнозировал, когда в Украине могут снова ввести локдаун. По его словам, это может произойти уже в ноябре этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кузина для BBC News Украина.

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - сказал представитель Минздрава.

Как отметил Кузин, сейчас наихудшая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в восточных и западных областях Украины. В этих областях, по его словам, фиксируют несколько больше больных, чем в других регионах страны.

Напомним, до этого Кузин рассказал РБК-Украина, что в октябре-ноябре следует ожидать всплеска коронавируса. По его мнению, эпидемия в стране развивается по сценарию 2020 года.

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