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Украина вместе с ЕС и ВОЗ предлагает выработать глобальное соглашение после пандемии

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 10:27
Украина вместе с ЕС и ВОЗ предлагает выработать глобальное соглашение после пандемии Фото: после пандемии планируют выработать глобальное соглашение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Лидеры Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения предложили выработать после пандемии глобальное соглашение по здравоохранению. Также к этому предложению присоединилась и Украина.

Об этом говорится в совместном документе лидеров стран, опубликованном на сайте Европейского Совета.

В заявлении говорится, что страны должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемии, обеспечивая высокий уровень координации.

"Пандемия COVID-19 стала резким и болезненным напоминанием о том, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности", - говорится в заявлении.

Как отмечается, договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, будет поддерживать принцип "здоровье для всех".

"Поэтому мы считаем, что страны должны вместе работать над новым международным договором о готовности к пандемии и реагировании на нее", - заявили лидеры стран и организаций.

Основная цель этого договора будет заключаться:

  • в поощрении общегосударственного подхода и участия всего общества,
  • укреплении национальных, региональных и глобальных возможностей,
  • устойчивости к будущим пандемиям.

Как говорится в документе, это включает значительное расширение международного сотрудничества для улучшения, например, систем оповещения, обмена данными. Это также должно включать признание подхода "Единственное здоровья", которое связывает здоровье людей и животных с нашей планетой.

Это заявление, в частности, подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, гендиректор ВОЗ Аданом Гебреесус.

Напомним, ВОЗ опубликовала проект доклада о происхождении коронавируса. Эксперты организации назвали наиболее вероятный сценарий передачи коронавируса человеку.

Ранее в ВОЗ сочли маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай из другой страны.

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