Україна разом з ЄС і ВООЗ пропонує виробити глобальну угоду після пандемії
Лідери Європейського Союзу та Всесвітньої організації охорони здоров'я запропонували виробити після пандемії глобальну угоду з охорони здоров'я. Також до цієї пропозиції приєдналася і Україна.
Про це йдеться у спільному документі лідерів країн, опублікованому на сайті Європейської Ради.
У заяві говориться, що країни повинні бути більш підготовленими, щоб прогнозувати, запобігати, виявляти, оцінювати та ефективно реагувати на пандемії, забезпечуючи високий рівень координації.
"Пандемія COVID-19 стала різким і болючим нагадуванням про те, що ніхто не є у безпеці, поки всі не будуть у безпеці", - йдеться у спільній заяві.
Як зазначається, договір буде заснований на Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я та, із залученням ключових організацій у цій сфері, підтримуватиме принцип "здоров'я для всіх".
"Тому ми вважаємо, що країни повинні разом працювати над новим міжнародним договором про готовність до пандемії та реагування на неї", - заявили лідери країн та організацій.
Основна мета цього договору полягатиме:
- в заохоченні загальнодержавного підходу та участі всього суспільства,
- зміцненні національних, регіональних і глобальних спроможностей,
- стійкості до майбутніх пандемій.
Як говориться в документі, це включає значне розширення міжнародного співробітництва для поліпшення, наприклад, систем сповіщення, обміну даними. Це також має включати визнання підходу "Єдине здоров'я", який пов'язує здоров'я людей і тварин з нашою планетою.
Цю заяву, зокрема, підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Євроради Шарль Мішель, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, гендиректор ВООЗ Аданом Гебреєсус.
Нагадаємо, ВООЗ опублікувала проект доповіді про походження коронавірусу. Експерти організації назвали найімовірніший сценарій передачі коронавірусу людині.
Раніше у ВООЗ вважали малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли в Китай з іншої країни.