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Украина возьмет еще один кредит на 2,5 млрд гривен для борьбы с эпидемией

Новина українською → Украина, Четверг 22 апреля 2021 10:37
Украина возьмет еще один кредит на 2,5 млрд гривен для борьбы с эпидемией Фото: заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова (moz.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина планирует привлечь кредит Международного банка реконструкции и развития (МБРР) 2,5 млрд гривен на борьбу с эпидемией COVID-19. В частности, на закупку вакцин пойдет 840 млн гривен.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова на брифинге, который транслировался в Facebook.

"Украинская система здравоохранения получит дополнительно 2,5 млрд гривен от Международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабинет министров согласовал предложенное Министерство охраны здоровья соглашение о займе в рамках проекта экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", - сказала она.

По ее словам, проект предусматривает средства для закупки вакцины от COVID-19 на сумму около 840 млн гривен.

"Дополнительно соглашением предусмотрены логистика, закупка оборудования для хранения, для холодовых цепочек, а также проведение тренингов по утилизации отходов", - сказала она.

Также планируется выделить деньги на обновление замену холодильников в пунктах прививок и секвенированияе штаммов происхождения вируса.

"Около 900 млн гривен получит общий фонд государственного бюджета за выполнение DLI-показателей", - сказала Шаталова.

Напомним, в январе заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что Украина рассчитывает получить кредит Всемирного банка в размере около 2,5 млрд гривен на закупку вакцин от COVID-19. Переговоры об этом проводятся с декабря 2020 года.

Отметим, Международный банк реконструкции и развития (МБРР) вместе с Фондом помощи беднейшим странам мира образует Всемирный банк.

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