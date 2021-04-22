Україна візьме ще один кредит на 2,5 млрд гривень для боротьби з епідемією
Україна планує залучити кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) 2,5 млрд гривень на боротьбу з епідемією COVID-19. Зокрема, на закупівлю вакцин піде 840 млн гривень.
Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова на брифінгу, який транслювався у Facebook.
"Українська система охорони здоров'я отримає додатково 2,5 млрд гривень від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Вчора Кабінет міністрів погодив запропоновану Міністерство охорони здоров'я угоду про позику в рамках проекту екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні", - сказала вона.
За її словами, проект передбачає кошти для закупівлі вакцини від COVID-19 на суму близько 840 млн гривень.
"Додатково угодою передбачені логістика, закупівля обладнання для зберігання, для холодових ланцюжків, а також проведення тренінгів з утилізації відходів", - сказала вона.
Також планується виділити гроші на оновлення холодильників в пунктах щеплень і секвенування штамів походження вірусу.
"Близько 900 млн гривень отримає загальний фонд державного бюджету за виконання DLI-показників", - сказала Шаталова.
Нагадаємо, у січні заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова заявила, що Україна розраховує отримати кредит Світового банку у розмірі близько 2,5 млрд гривень на закупівлю вакцин від COVID-19. Переговори про це проводяться з грудня 2020 року.
Зазначимо, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) разом з Фондом допомоги найбіднішим країнам світу утворює Світовий банк.