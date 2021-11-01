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Украина вышла на плато госпитализаций из-за COVID. До этого был трехмесячный рост

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 12:21
Украина вышла на плато госпитализаций из-за COVID. До этого был трехмесячный рост Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

После трехмесячного роста Украина вышла на плато госпитализаций из-за COVID-19. При этом заболеваемость зафиксировалась на высоких цифрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Темпы вакцинации в Украине приносят первые позитивные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста", - отметил он.

По его словам, благодаря вакцинации за последнюю неделю удалось спасти 1 238 жизней, но это только первые результаты.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе Украина может выйти на плато заболеваемости COVID-19 в ходе третьей волны.

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