Україна вийшла на плато госпіталізацій через COVID. До цього було тримісячне зростання
Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (УНІАН)
Після тримісячного зростання Україна вийшла на плато госпіталізацій через COVID-19. При цьому захворюваність зафіксувалася на високих цифрах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
"Темпи вакцинації в Україні приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні знаходиться на плато після більш ніж тримісячного зростання", - зазначив він.
За його словами, завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1 238 життів, але це тільки перші результати.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього тижня Україна може вийти на плато захворюваності на COVID-19 в ході третьої хвилі.