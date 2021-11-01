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Україна вийшла на плато госпіталізацій через COVID. До цього було тримісячне зростання

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 12:21
Україна вийшла на плато госпіталізацій через COVID. До цього було тримісячне зростання Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (УНІАН)
Автор: Сергей Новиков

Після тримісячного зростання Україна вийшла на плато госпіталізацій через COVID-19. При цьому захворюваність зафіксувалася на високих цифрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Темпи вакцинації в Україні приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні знаходиться на плато після більш ніж тримісячного зростання", - зазначив він.

За його словами, завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1 238 життів, але це тільки перші результати.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього тижня Україна може вийти на плато захворюваності на COVID-19 в ході третьої хвилі.

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