Украина вышла на плато госпитализаций из-за COVID. До этого был трехмесячный рост

После трехмесячного роста Украина вышла на плато госпитализаций из-за COVID-19. При этом заболеваемость зафиксировалась на высоких цифрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Темпы вакцинации в Украине приносят первые позитивные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста", - отметил он.

По его словам, благодаря вакцинации за последнюю неделю удалось спасти 1 238 жизней, но это только первые результаты.