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Украина закрыла въезд из Индии: при каких условиях пустят в страну

Новина українською → Киев, Воскресенье 02 мая 2021 00:01
Украина закрыла въезд из Индии: при каких условиях пустят в страну Фото: Украина закрыла границу для туристов из Индии (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина с сегодняшнего дня закрыла границу для Индии. При возвращении в Украину из этой страны все граждане, в том числе и украинцы, подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.

Более подробно в материале РБК-Украина.

Кто сможет попасть в Украину:

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины.

Условия пересечения:

Если они находились на территории Индии не менее 7 из последних 14 дней, то подлежат обязательной самоизоляции.

Источник в Министерстве здравоохранения Украины сообщил РБК-Украина, что закрытие границы будет происходить до улучшения эпидемической ситуации в этой стране. Сейчас конкретной даты действия ограничения нет.

Отметим, в Индии фиксируют антирекорды по количеству новых случаев коронавируса. За сутки в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским".

Ранее директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк в комментарии РБК-Украина сообщала, что индийский штамм коронавируса может привести к значительным трудностям в стране.

Напомним, Индия получит кислород для COVID-больных от 40 стран мира.

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