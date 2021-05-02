Украина закрыла въезд из Индии: при каких условиях пустят в страну

Украина с сегодняшнего дня закрыла границу для Индии . При возвращении в Украину из этой страны все граждане, в том числе и украинцы, подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.

Кто сможет попасть в Украину:

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины.

Условия пересечения:

Если они находились на территории Индии не менее 7 из последних 14 дней, то подлежат обязательной самоизоляции.

Источник в Министерстве здравоохранения Украины сообщил РБК-Украина, что закрытие границы будет происходить до улучшения эпидемической ситуации в этой стране. Сейчас конкретной даты действия ограничения нет.

Отметим, в Индии фиксируют антирекорды по количеству новых случаев коронавируса. За сутки в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским".