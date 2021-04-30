Украина закрывает границу для иностранцев, которые едут из Индии
Кабмин принял решение о запрете пересечения границы иностранцам из Индии. Решение вступает в силу с 2 мая.
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По словам главного санитарного врача, решение было принято из-за вспышки коронавируса в Индии.
"Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства прибывших из Индии или тем, которые находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней", - заявил Ляшко.
Он рассказал, что в мире был рекорд - 903 тысячи случаев за сутки. В частности, Индия является лидером по новым случаях COVID-19, отметил Ляшко. Там в течение нескольких дней регистрируют почти 400 тысяч случаев за сутки.
Отметим, ранее в Индии зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским". Этот штамм имеет сразу две мутации.
Ранее сообщалось, что новая вспышка COVID в Индии настолько серьезная, что в больницах почти не осталось свободных мест, а людям приходится покупать кислород и лекарства на "черном рынке".
Напомним, Индия получит кислород для COVID-больных от 40 стран мира.