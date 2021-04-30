Україна закриває кордон для іноземців, які їдуть з Індії

Кабмін прийняв рішення про заборону перетину державного кордону іноземцям з Індії . Рішення набуває чинності з 2 травня.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За словами головного санлікаря, рішення було прийнято через спалах коронавірусу в Індії.

"Уряд України прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства які прибули з Індії або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів", - заявив Ляшко.

Він розповів, що в світі був рекорд - 903 тисячі випадків за добу. Зокрема, Індія є лідером по нових випадках COVID-19, зазначив Ляшко. Такм реєструються впродовж декількох днів майже 400 тисяч випадків за добу.

Зазначимо, в Індії зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За добу в країні підтвердили майже 380 тисяч нових випадків інфікування. Причиною такого масштабного спалаху є новий штам коронавірусу, який вже назвали "індійським". Цей штам має відразу дві мутації.