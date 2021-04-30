Украина закрывает границу для иностранцев, которые едут из Индии

По словам главного санитарного врача, решение было принято из-за вспышки коронавируса в Индии.

"Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства прибывших из Индии или тем, которые находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней", - заявил Ляшко.

Он рассказал, что в мире был рекорд - 903 тысячи случаев за сутки. В частности, Индия является лидером по новым случаях COVID-19, отметил Ляшко. Там в течение нескольких дней регистрируют почти 400 тысяч случаев за сутки.

Отметим, ранее в Индии зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским". Этот штамм имеет сразу две мутации.