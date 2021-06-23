Украина запретила въезд без теста на коронавирус прибывшим из четырех стран

Кабинет министров Украины провел сегодня заседание по штамму коронавируса "Дельта" . Правительство ввело обязательный тест для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран.

Об этом сообщил Минздрав .

Обязательно отрицательный тест на коронавирус придется иметь гражданам, следующим из стран:

Великобритания;

Индия;

Россия;

Португалия.

Этим лицам нужно будет сделать тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 сразу на пограничном пункте пропуска. Делать тест придется и в случае, если граждане находились на территории этих стран в течение не менее 7 дней.

Это ограничение начнет действовать с 25 июня 2021 года.