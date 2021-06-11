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Украина - в "зеленой зоне": показатели заболеваемости улучшаются во всех регионах

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Пятница 11 июня 2021 10:37
Украина - в "зеленой зоне": показатели заболеваемости улучшаются во всех регионах Фото: все области Украины остаются в "зеленой" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на утро 10 июня все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина из-за коронавируса. Уровень заболеваемости снижается во всех регионах.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В то же время, показатель заболеваемости несколько превышает норму в пяти регионах.

Так, норма составляет 75 случаев на 100 тысяч населения. В Киеве этот показатель - 156, в Запорожской области - 86, Киевской - 96, Николаевской - 101, Ровенской - 102.

Украина - в &quot;зеленой зоне&quot;: показатели заболеваемости улучшаются во всех регионах

Напомним, 8 июня в Украине смягчили карантинные ограничения - все регионы переведены в "зеленую" зону.

В то же время, глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что действие адаптивного карантина в Украине продолжается. В "зеленой зоне" остается ряд ограничений.

Он также предупредил, если ситуация в Украине с коронавирусом будет ухудшаться, правительство будет вынуждено идти на усиление карантина.

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