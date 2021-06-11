Украина - в "зеленой зоне": показатели заболеваемости улучшаются во всех регионах

По состоянию на утро 10 июня все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина из-за коронавируса. Уровень заболеваемости снижается во всех регионах.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В то же время, показатель заболеваемости несколько превышает норму в пяти регионах.

Так, норма составляет 75 случаев на 100 тысяч населения. В Киеве этот показатель - 156, в Запорожской области - 86, Киевской - 96, Николаевской - 101, Ровенской - 102.