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Карантин в Украине не отменяется. Какие ограничения остаются в "зеленой зоне"

Новина українською →
Украина, Среда 09 июня 2021 13:22
Карантин в Украине не отменяется. Какие ограничения остаются в "зеленой зоне" Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Действие адаптивного карантина в Украине продолжается. В "зеленой зоне" остается ряд ограничений.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания Кабинета министров.

В этой зоне, помимо масочного режима в общественном транспорте и публичных местах, действуют такие ограничения:

  • перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест,
  • разрешено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или с заполнением на две трети мест,
  • кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети,
  • кафе и рестораны могут работать круглосуточно.

Так, 8 июня в Украине смягчили карантинные ограничения. С полным списком ослабленных ограничений можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Ранее Кабинет министров Украины изменил критерии установления "зеленой зоны" карантина.

Как писало РБК-Украина, в Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Ученые Национальной академии наук Украины спрогнозировали среднее количество новых случаев COVID-19 до конца июня.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 1465 в течение недели 9-15 июня 2021 года и 1013 - в течение недели 16-22 июня 2021 года.

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