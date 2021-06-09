Карантин в Украине не отменяется. Какие ограничения остаются в "зеленой зоне"
Действие адаптивного карантина в Украине продолжается. В "зеленой зоне" остается ряд ограничений.
В этой зоне, помимо масочного режима в общественном транспорте и публичных местах, действуют такие ограничения:
- перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест,
- разрешено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или с заполнением на две трети мест,
- кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети,
- кафе и рестораны могут работать круглосуточно.
Так, 8 июня в Украине смягчили карантинные ограничения. С полным списком ослабленных ограничений можно ознакомиться в материале РБК-Украина.
Ранее Кабинет министров Украины изменил критерии установления "зеленой зоны" карантина.
Как писало РБК-Украина, в Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Ученые Национальной академии наук Украины спрогнозировали среднее количество новых случаев COVID-19 до конца июня.
Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 1465 в течение недели 9-15 июня 2021 года и 1013 - в течение недели 16-22 июня 2021 года.