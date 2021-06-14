Украина в "зеленой зоне". Ситуация в областях улучшается, но карантин остается: что разрешено
По состоянию на утро 14 июня все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина из-за COVID-19. Так, уровень заболеваемости снижается во всех регионах.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Впрочем, показатель заболеваемости на коронавирус несколько превышает норму в четырех регионах страны. В частности, в Киеве этот показатель - 152, что является самым высоким, в Киевской области - 86, Николаевской - 79, в Ровенской - 83.
Отметим, что в "зеленой зоне" действует масочный режим в общественном транспорте и общественных местах. В то же время разрешено:
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест,
- проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или с заполнением на две трети мест,
- заполнять кинотеатры и учреждения культуры на две трети,
- круглосуточную работу кафе и ресторанов.
Фото: показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 (moz.gov.ua)
Напомним, что 8 июня в Украине смягчили карантин - все регионы переведены в "зеленую" зону.
Впрочем, глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что действие адаптивного карантина в Украине продолжается. В "зеленой зоне" остается ряд ограничений.
Добавим, что сегодня в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года - 420 заражений в сутки.