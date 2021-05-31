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Украина в "желтой" зоне карантина: какие области близки к "зеленой"

Автор: Анастасия Рокитна

Все области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. Однако, есть регионы, которые близки к "зеленой" зоне карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Киеве показатели позволят попасть городу в "зеленую" зону: коэффициент новых случаев составляет 4,8% и 37,4% от эпидпорога.

В Закарпатской области коэффициент новых случаев составляет два дня подряд 5% и 46,5% от эпидпорога.

Также близки к "зеленой" зоне показатели в Ивано-Франковской, Кировоградской, Винницкой, Луганской, Одесской и Херсонской областях. Там коэффициент новых заражений менее 5%.

"Зеленый" уровень позволяет региону смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается сразу на территории всей страны, если в не менее 13 регионах заболеваемость гриппом и ОРВИ составит менее 50% эпидпорога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5%.

Напомним, адаптивный карантин изменят, хотят просмотреть индикаторы "зеленой" зоны.

Отметим, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".

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