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В Украине более 1 800 новых COVID-случаев и 114 смертей: статистика Минздрава

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Украина, Понедельник 03 января 2022 08:18
В Украине более 1 800 новых COVID-случаев и 114 смертей: статистика Минздрава Фото: в Украине более 1 800 новых COVID-случаев и 114 смертей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 804 новых случаев заражения коронавирусом. Из них заболели 97 детей, а медработников - 24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки

Наибольшее количество заражений обнаружили в г. Киев (532), Львовской области (112), Киевской области (111) и Полтавской (104).

В частности, вчера с коронавирусом было госпитализировано - 1 168 человек; летальных исходов - 114; выздоровели от болезни - 2 537 человек.

Всего сделано тестирований в сутки -17 437. Из которых методом ПЦР - 7748, методом ИФА - 471, экспресс-тестами на антиген 9218.

За все время пандемии в Украине

С начала пандемии коронавируса в Украине заболело 3 676 342 человека; выздоровело - 3 479 725 человек; летальных исходов - 96 301; проведено ПЦР-тестирований - 16 824 014.

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