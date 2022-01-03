В Украине более 1 800 новых COVID-случаев и 114 смертей: статистика Минздрава

За сутки

Наибольшее количество заражений обнаружили в г. Киев (532), Львовской области (112), Киевской области (111) и Полтавской (104).

В частности, вчера с коронавирусом было госпитализировано - 1 168 человек; летальных исходов - 114; выздоровели от болезни - 2 537 человек.

Всего сделано тестирований в сутки -17 437. Из которых методом ПЦР - 7748, методом ИФА - 471, экспресс-тестами на антиген 9218.

За все время пандемии в Украине

С начала пандемии коронавируса в Украине заболело 3 676 342 человека; выздоровело - 3 479 725 человек; летальных исходов - 96 301; проведено ПЦР-тестирований - 16 824 014.