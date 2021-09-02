Фото: в Украине 1 сентября сделали почти 120 тысяч COVID-прививок (Виталий Носач / РБК Украина)

В Украине за минувшие сутки, 1 сентября сделали 119 022 прививки против коронавируса. Всего в стране проведено более 9 млн прививок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОЗ.