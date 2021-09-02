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В Україні 1 вересня зробили майже 120 тисяч COVID- щеплень

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Україна, Четвер 02 вересня 2021 08:44
В Україні 1 вересня зробили майже 120 тисяч COVID- щеплень Фото: в Україні 1 вересня зробили майже 120 тисяч COVID- щеплень (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу, 1 вересня зробили 119 022 щеплення проти коронавірусу. Загалом в країні проведено більш як 9 млн щеплень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Зокрема, за добу першу дозу вакцини отримали 38 353 людини, повністю імунізовані - 80 669 людей.

Як повідомляє відомство, протягом доби в країні працювали:

  • 906 мобільних бригад,
  • 2 827 пунктів щеплення;
  • 330 центрів вакцинації.

Між тим, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 452 125 людей, з них отримали одну дозу - 5 452 123 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 906 070 людей.

У загальній кількості було проведено 9 358 193 щеплення.

Нагадаємо, у МОЗ назвали умову привілеїв для вакцинованих від коронавірусу.

Додамо, в Україні поки не планують проводити масову вакцинацію дітей від COVID-19.

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