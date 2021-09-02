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В Украине 1 сентября сделали почти 120 тысяч COVID-прививок

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки, 1 сентября сделали 119 022 прививки против коронавируса. Всего в стране проведено более 9 млн прививок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

В частности, за сутки первую дозу вакцины получили 38 353 человека, полностью иммунизированы - 80 669 человек.

Как сообщает ведомство, в течение суток в стране работали:

  • 906 мобильных бригад,
  • 2 827 пунктов прививки;
  • 330 центров вакцинации.

Между тем, от начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 452 125 человек, из них получили одну дозу - 5 452 123 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 906 070 человек.

В общем количестве было проведено 9 358 193 прививки.

Напомним, в Минздраве назвали условие привилегий для вакцинированных от коронавируса.

Добавим, в Украине пока не планируют проводить массовую вакцинацию детей от COVID-19.

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