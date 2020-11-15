В Украине 10 681 новый случай коронавируса

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 681 новый случай коронавируса. Среди них заразились 420 детей и 391 медработник.

Об этом сообщили министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (+921), Запорожской (+868), Харьковской (+713), Одесской (+692) и Киевской (+692) областях.

Всего за сутки проведено 44 505 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 36 000, методом ИФА - 8505.

С начала пандемии в стране зафиксировали уже 535 857 случаев заражения. Умерли от коронавируса 9603 (+95) человека, выздоровели - 241 444 (+2633). Активными больными остаются 294 413 пациентов.

Напомним, вчера стало известно, что коронавирусом заразился министр здравоохранения Максим Степанов. Он находится на самоизоляции.

Также РБК-Украина писало, что со вчера в стране начался карантин выходного дня. Установленные правительством ограничения будут действовать до 00:00 часов понедельника. В частности, будет запрещена работа кинотеатров и заведений культуры.

При этом местные власти некоторых городов отказались выполнять условия карантина выходного дня. Такие действия президент Владимир Зеленский связывает со вторым туром местных выборов.