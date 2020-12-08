В Украине 10 811 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 10 811 человек. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Запорожской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его данным, за вчера сделали 55 070 тестирований, в частности методом ПЦР - 30 718, методом ИФА - 24 352. Также за вчера госпитализировали 1 319 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (+1475), Одесской (+1043), Запорожской (+948), Полтавской (+916) и Черкасской (+746) областях.

Вчера 195 пациентов умерли от COVID-19. С начала пандемии в Украине подтвердили 832 758 случаев коронавируса.

Напомним, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в столице не наблюдается снижение уровня госпитализации пациентов с коронавирусом. Карантин выходного дня не дал желаемого эффекта.

Как писало РБК-Украина, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине снижается число госпитализированных пациентов с COVID-19. На прошлой неделе госпитализировали на полторы тысячи меньше больных, чем на позапрошлой.