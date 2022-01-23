ru ua
Вс, 23 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине 10 областей остаются в "оранжевой" зоне карантина

Новина українською →
Украина, Воскресенье 23 января 2022 12:59
В Украине 10 областей остаются в "оранжевой" зоне карантина Фото: в Украине "оранжевая" зона состоит из 10 областей (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

По состоянию на 23 января в Украине насчитывают 10 "оранжевых" зон. Они на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране уже превысили показатели заболеваемости "желтой" зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в "оранжевой" зоне находятся такие области:

  • Сумская область - коэффициент обнаруженных случаев COVID по состоянию на 22 января составляет 37,3%, но уровень госпитализаций 17,3%;
  • Ивано-Франковская - 34,1%, госпитализации - 86%;
  • Житомирская - 28,1%, госпитализации - 16,5%;
  • Тернопольская - 25,1%, уровень госпитализаций - 41,8%;
  • Черниговская - 24,6%, а также 17,9%;
  • Хмельницкая - 22,6%, госпитализации - 7,5%;
  • Львовская - 21,1%, 80,8%;
  • Винницкая - 20,9%, госпитализации - 36,4%;
  • Ровенская - 20,2%, госпитализации - 66,4%;
  • Черновицкая - 18,9%, 41%

В Украине 10 областей остаются в &quot;оранжевой&quot; зоне карантина

Напомним, в Украине за субботу, 22 января, зафиксировано 15 444 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (22 473 положительных тестов).

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе