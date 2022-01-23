В Украине 10 областей остаются в "оранжевой" зоне карантина
Фото: в Украине "оранжевая" зона состоит из 10 областей (Getty Images)
По состоянию на 23 января в Украине насчитывают 10 "оранжевых" зон. Они на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране уже превысили показатели заболеваемости "желтой" зоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Так, в "оранжевой" зоне находятся такие области:
- Сумская область - коэффициент обнаруженных случаев COVID по состоянию на 22 января составляет 37,3%, но уровень госпитализаций 17,3%;
- Ивано-Франковская - 34,1%, госпитализации - 86%;
- Житомирская - 28,1%, госпитализации - 16,5%;
- Тернопольская - 25,1%, уровень госпитализаций - 41,8%;
- Черниговская - 24,6%, а также 17,9%;
- Хмельницкая - 22,6%, госпитализации - 7,5%;
- Львовская - 21,1%, 80,8%;
- Винницкая - 20,9%, госпитализации - 36,4%;
- Ровенская - 20,2%, госпитализации - 66,4%;
- Черновицкая - 18,9%, 41%
Напомним, в Украине за субботу, 22 января, зафиксировано 15 444 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (22 473 положительных тестов).