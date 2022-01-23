В Україні 10 областей залишаються у помаранчевій зоні карантину
Фото: в Україні "помаранчева" зона складається з 10 областей (Getty Images)
Станом на 23 січня в Україні налічують 10 "помаранчевих" зон. Вони на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні вже перевищили показники захворюваності "жовтої" зони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, у "помаранчевій" зоні знаходяться такі області:
- Сумська область - коефіцієнт виявлених випадків COVID станом на 22 січня становить 37,3%, але рівень госпіталізацій - 17,3%;
- Івано-Франківська - 34,1%, госпіталізації - 86%;
- Житомирська - 28,1%, шпиталізації - 16,5%;
- Тернопільська - 25,1%, рівень госпіталізацій - 41,8%;
- Чернігівська - 24,6%, а також 17,9%;
- Хмельницька - 22,6%, госпіталізації - 7,5%;
- Львівська - 21,1%, 80,8%;
- Вінницька - 20,9%, шпиталізації - 36,4%;
- Рівненська - 20,2%, госпіталізації - 66,4%;
- Чернівецька - 18,9%, 41%
Нагадаємо, в Україні за суботу, 22 січня, зафіксовано 15 444 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (22473 позитивних тестів).