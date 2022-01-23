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В Україні 10 областей залишаються у помаранчевій зоні карантину

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Україна, Неділя 23 січня 2022 12:59
В Україні 10 областей залишаються у помаранчевій зоні карантину Фото: в Україні "помаранчева" зона складається з 10 областей (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Станом на 23 січня в Україні налічують 10 "помаранчевих" зон. Вони на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні вже перевищили показники захворюваності "жовтої" зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у "помаранчевій" зоні знаходяться такі області:

  • Сумська область - коефіцієнт виявлених випадків COVID станом на 22 січня становить 37,3%, але рівень госпіталізацій - 17,3%;
  • Івано-Франківська - 34,1%, госпіталізації - 86%;
  • Житомирська - 28,1%, шпиталізації - 16,5%;
  • Тернопільська - 25,1%, рівень госпіталізацій - 41,8%;
  • Чернігівська - 24,6%, а також 17,9%;
  • Хмельницька - 22,6%, госпіталізації - 7,5%;
  • Львівська - 21,1%, 80,8%;
  • Вінницька - 20,9%, шпиталізації - 36,4%;
  • Рівненська - 20,2%, госпіталізації - 66,4%;
  • Чернівецька - 18,9%, 41%

В Україні 10 областей залишаються у помаранчевій зоні карантину

Нагадаємо, в Україні за суботу, 22 січня, зафіксовано 15 444 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (22473 позитивних тестів).

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