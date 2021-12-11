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В Украине более 10 тысяч новых COVID-случаев и 446 смертей: суточная статистика

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Украина, Суббота 11 декабря 2021 08:16
В Украине более 10 тысяч новых COVID-случаев и 446 смертей: суточная статистика Фото: в Украине более 10 тысяч новых COVID-случаев и 446 смертей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 133 новых случаев коронавируса. Из которых заболели 991 ребенок, а медработников - 199.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, за вчера с коронавирусом госпитализировали 2 307 человек, умерли от болезни 446 человек, а выздоровели - 25 861.

Всего осуществлено тестирований за сутки - 84 200. Из которых методом ПЦР - 40 267, методом ИФА - 10 386, а экспресс тестами - 33 547.

Так, больше всего заражений обнаружили в г. Киев (1203), Одесской области (697), Черкасской области (597), Полтавской области (597) и Львовской области (581).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 553 817 человек, выздоровели - 3 184 287 человек, скончались от болезни - 90 789. Всего проведено ПЦР-тестов - 16 274 905.

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