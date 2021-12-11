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В Україні понад 10 тисяч нових COVID-випадків та 446 смертей: добова статистика

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Україна, Субота 11 грудня 2021 08:16
В Україні понад 10 тисяч нових COVID-випадків та 446 смертей: добова статистика Фото: в Україні понад 10 тисяч нових COVID-випадків та 446 смертей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу зафіксували 10 133 нових випадків коронавірусу. З яких захворіли 991 дитина, а медпрацівників - 199.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, за вчора з коронавірусом госпіталізували 2 307 осіб, померли від хвороби 446 людей, а одужали - 25 861.

Всього здійснено тестувань за добу - 84 200. З яких методом ПЛР - 40 267, методом ІФА - 10 386, а експрес тестами - 33547.

Так, найбільше заражень виявили у м. Київ (1203), Одеській області (697), Черкаській області (597), Полтавській області (597) та Львівській області (581).

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 3 553 817 осіб, одужали - 3 184 287 осіб, померли від хвороби - 90 789. Всього проведено ПЛР-тестувань - 16 274 905.

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