В Украине 11 787 новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 11 787 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего заражений зафиксировали в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

За сутки проведено 73 398 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 46 813, методом ИФА - 26 585.

С начала пандемии заразились 512 652 человека. Из них 9 317 (+172) - умерли, 233 849 (+6 155) - выздоровели. Активными больными остаются 278 803 человека.

Предыдущий актирекорд по числу новых случаев был выявлен 12 ноября - тогда за сутки заразились 11 057 человек.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса. При этом решение о дате поставки Украине вакцины примут 19 ноября.

Напомним, с завтрашнего дня в Украине вступает в силу карантин выходного дня. О том, какие будут действовать ограничения, читайте в материале РБК-Украина.

Также сообщалось, что в Верховной раде назвали условия введения в Украине полного локдауна.