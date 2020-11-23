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В Украине почти 11 тысяч новых случаев коронавируса

Новина українською → Украина, Понедельник 23 ноября 2020 08:33
В Украине почти 11 тысяч новых случаев коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 945 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, за вчера больше всего новых случаев выявили в Киеве (+1212), Днепропетровской (+1093), Киевской (+870), Житомирской (+812) и Запорожской (+642) областях.

За сутки проведено 28 374 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 25 253, методом ИФА - 3 121.

Всего с начала пандемии заразились уже 635 689 человек, умерли - 11 075 (+124), выздоровели - 4 143. Активными больными остаются 344 629 пациентов.

Отметим, по сравнению с предыдущими сутками в Украине зафиксировали более чем на тысячу новых случаев COVID-19 меньше. Днем ранее подтвердили 12 079 новых заражений.

Ранее РБК-Украина писало, что представитель Офиса президента Кирилл Тимошенко не исключил введения в Украине полного локдауна.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что Европа может столкнуться с третьей волной коронавируса в начале 2021 года.

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