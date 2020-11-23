В Україні майже 11 тисяч нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу зафіксували 10 945 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Дніпропетровській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, за вчора найбільше нових випадків виявили в Києві (+1212), Дніпропетровській (+1093), Київській (+870), Житомирській (+812) і Запорізькій (+642) областях.

За добу проведено 28 374 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 25 253, методом ІФА - 3 121.

Всього з початку пандемії заразилися вже 635 689 осіб, померло - 11 075 (+124), одужали - 4 143. Активними хворими залишаються 344 629 пацієнтів.

Відзначимо, в порівнянні з попередньою добою в Україні зафіксували більш ніж на тисячу нових випадків COVID-19 менше. Днем раніше підтвердили 12 079 нових заражень.

Раніше РБК-Україна писало, що представник Офісу президента Кирило Тимошенко не виключив введення в Україні повного локдауну.

Також повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що Європа може зіткнутися з третьою хвилею коронавірусу на початку 2021 року.