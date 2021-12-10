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В Украине более 11 тысяч случаев COVID и 442 смерти: суточная статистика

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 08:16
В Украине более 11 тысяч случаев COVID и 442 смерти: суточная статистика Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, а умерли - 442. Выздоровели от COVID-19 за вчера 24 456 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Минздрава.

В Украине более 11 тысяч случаев COVID и 442 смерти: суточная статистика

За сутки госпитализировали 2551 человека; летальных исходов - 442; выздоровели - 24 456 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 543 684 человека; выздоровели - 3 158 426 человек; летальных случаев - 90 343.

Отметим, сайт Минздрава пока не работает. Обновленную информацию добавим после возобновления работы сайта министерства.

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