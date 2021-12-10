В Україні більше 11 тисяч випадків COVID та 442 смерті: добова статистика
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 11 327 людей, а померли - 442. Одужали від COVID-19 за вчора 24 456 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення МОЗ.
За добу госпіталізували 2 551 особу; летальних випадків - 442; одужали - 24 456 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 543 684 особи; одужали - 3 158 426 осіб; летальних випадків - 90 343.
Оновлено: за добу протестували методом ПЛР - 35 283 осіб, методом ІФА - 8900, експрес-тестами - 27 597.
Найбільше нових заражень за добу в Києві (1472), Дніпропетровській (1472), Донецькій (724), Полтавській (712) областях.