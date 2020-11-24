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В Украине 12 287 новых случаев коронавируса

Новина українською → Украина, Вторник 24 ноября 2020 08:19
В Украине 12 287 новых случаев коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 287 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, за сутки зафиксировали 1422 заражения в Киеве, 1089 - в Киевской, 952 - в Днепропетровской, 865 - в Одесской, и 800 в Запорожской областях.

Всего за вчера проведено 61 567 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 35 425, методом ИФА - 26 142.

С начала пандемии в стране заразились уже 647 976 человек, умерли - 11 263 (+188), выздоровели - 299 358 (+8 298). Активными больными остаются 348 618 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что сейчас Украина находится только в начале подъема заболеваемости коронавирусом. Мощная эпидемическая волна ожидается в стране в течении одной-двух недель.

Также сообщалось, что ученые спрогнозировали, что до конца недели в Украине может быть почти 95 тысяч новых случаев COVID-19.

Подробнее о том, когда в мире может завершится пандемия, читайте в материале РБК-Украина "Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса".

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