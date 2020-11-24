В Україні 12 287 нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу підтвердили 12 287 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській і Запорізькій областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, за добу зафіксували 1422 зараження в Києві, 1089 - у Київській, 952 - у Дніпропетровській, 865 - в Одеській, і 800 у Запорізькій областях.

Усього за вчора проведено 61 567 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 35 425, методом ІФА - 26 142.

З початку пандемії в країні заразилися вже 647 976 осіб, померло - 11 263 (+188), одужали - 299 358 (+8 298). Активними хворими залишаються 348 618 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що зараз Україна знаходиться тільки на початку підйому захворюваності коронавірусом. Потужна епідемічна хвиля очікується в країні протягом одного-двох тижнів.

Також повідомлялося, що вчені спрогнозували, що до кінця тижня в Україні може бути майже 95 тисяч нових випадків COVID-19.

Детальніше про те, коли в світі може завершиться пандемія, читайте в матеріалі РБК-Україна "Великі надії: коли в світі закінчиться епідемія коронавірусу".