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В Украине почти 13 тысяч новых случаев COVID. Это максимум с начала года

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 08:15
В Украине почти 13 тысяч новых случаев COVID. Это максимум с начала года Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 946 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель в 2021 году.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше новых случаев COVID за сутки фиксировали 11 декабря, тогда заразились 13 514 человек.

Всего за вчера заболели 649 детей и 450 медработников. Госпитализировали 3843 человека, летальных случаев - 230, выздоровели - 4630.

Больше всего заражений в Житомирской (1310), Винницкой (940), Киеве (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

За сутки проведено 100 718 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 46 396, методом ИФА - 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35 980.

С начала пандемии в стране заразились 1 млн 438 тысяч 468 человек, выздоровели - 1 млн 214 876, летальных случаев - 27 915. Активными больными остаются 223 592 пациента.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения рассчитывает на уменьшение количества случаев заболевания COVID-19. Но это зависит от самого вируса.

Также сообщалось, что вчера в Украине расширили "оранжевую" зону карантина - в нее попала Николаевская область.

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