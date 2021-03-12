В Україні майже 13 тисяч нових випадків COVID. Це максимум з початку року
В Україні за минулу добу підтвердили 12 946 нових випадків коронавірусу. Це максимальний показник у 2021 році.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
Більше нових випадків COVID за добу фіксували 11 грудня, тоді заразилися 13 514 осіб.
Усього за вчора захворіли 649 дітей і 450 медпрацівників. Госпіталізували 3843 людини, летальних випадків - 230, одужали - 4630.
Найбільше заражень в Житомирській (1310), Вінницькій (940), Києві (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.
За добу проведено 100 718 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 46 396, методом ІФА - 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 35 980.
З початку пандемії в країні заразилися 1 млн 438 тисяч 468 осіб, одужали - 1 млн 214 876, летальних випадків - 27 915. Активними хворими залишаються 223 592 пацієнти.
Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я розраховує на зменшення кількості випадків захворювання COVID-19. Але це залежить від самого вірусу.
Також повідомлялося, що вчора в Україні розширили "помаранчеву" зону карантину - у неї потрапила Миколаївська область.