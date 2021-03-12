ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні майже 13 тисяч нових випадків COVID. Це максимум з початку року

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 08:15
В Україні майже 13 тисяч нових випадків COVID. Це максимум з початку року Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 12 946 нових випадків коронавірусу. Це максимальний показник у 2021 році.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Більше нових випадків COVID за добу фіксували 11 грудня, тоді заразилися 13 514 осіб.

Усього за вчора захворіли 649 дітей і 450 медпрацівників. Госпіталізували 3843 людини, летальних випадків - 230, одужали - 4630.

Найбільше заражень в Житомирській (1310), Вінницькій (940), Києві (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

За добу проведено 100 718 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 46 396, методом ІФА - 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 35 980.

З початку пандемії в країні заразилися 1 млн 438 тисяч 468 осіб, одужали - 1 млн 214 876, летальних випадків - 27 915. Активними хворими залишаються 223 592 пацієнти.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я розраховує на зменшення кількості випадків захворювання COVID-19. Але це залежить від самого вірусу.

Також повідомлялося, що вчора в Україні розширили "помаранчеву" зону карантину - у неї потрапила Миколаївська область.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19