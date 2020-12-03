В Украине 14 496 новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 14 496 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели от COVID-19 15 372 человека.

Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за прошедшие сутки было проведено 72 678 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 47 172, методом ИФА - 25 506.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

С начала пандемии заразились уже 772 760 человек, умерли - 12 960 (+243), выздоровели - 384 426 (+15 372). Активными больными остаются 388 334 пациента.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что карантина выходного дня в Украине больше не будет. При этом правительство разрабатывает сбалансированное решение об усилении карантина в стране.

Также в Министерстве здравоохранения сообщили, что COVID-19 переболели уже почти 3% украинцев.

Кроме этого Степанов сообщал, что стратегия вакцинации от коронавируса в Украине будет готова на следующей неделе.