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В Украине почти 17 тысяч COVID-случаев и 142 смерти за сутки, - Минздрав

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 08:30
В Украине почти 17 тысяч COVID-случаев и 142 смерти за сутки, - Минздрав Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 16 993 человека, умерли - 142. Больше всего случаев в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 2270 человек; летальных исходов - 142; выздоровели - 9 338 человек. Протестировали методом ПЦР - 26587 человек, методом ИФА - 1873, экспресс-тестами - 31915.

Больше всего новых заражений в Киеве (2293) и Одесской области (1519).

За все время пандемии в Украине заболели - 4 542 693 человека; выздоровели - 3 788 395 человек; летальных случаев - 102 950.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса пока далека от завершения в мире.

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