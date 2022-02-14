В Украине почти 17 тысяч COVID-случаев и 142 смерти за сутки, - Минздрав
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 16 993 человека, умерли - 142. Больше всего случаев в Киеве и Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 2270 человек; летальных исходов - 142; выздоровели - 9 338 человек. Протестировали методом ПЦР - 26587 человек, методом ИФА - 1873, экспресс-тестами - 31915.
Больше всего новых заражений в Киеве (2293) и Одесской области (1519).
За все время пандемии в Украине заболели - 4 542 693 человека; выздоровели - 3 788 395 человек; летальных случаев - 102 950.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса пока далека от завершения в мире.